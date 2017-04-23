Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Üs Komutanlığında...
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: " (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var."