Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Üs Komutanlığında...

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal:

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal: " (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üs komutanlığında askeri törenle karşılanması) İnceleme, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle başladı. Ben incelemeyi tamamladım, raporumu sundum. İki kelimeyle söyleyeyim, kasıt yok, kusur var."

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