Hava kirliliğiyle mücadele şoförlere anlatıldı



BURSA - Bursa Tabip Odası, artan hava kirliliği ile ilgili dolmuş ve taksi şoförlerine bilgilendirici broşür ve oto kokusu dağıttı.

Uzun süredir Bursa'nın hava kirliliğiyle ilgili kamuoyu oluşturan Bursa Tabip Odası, ağır sanayi başta olmak üzere pek çok sebeple halk sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliğine karşı eylem kampanyası başlattı. Hava kirliliğine dikkat çekmek için ise ilk olarak taksi ve dolmuş şoförlerine bilgilendirici broşür ve oto kokusu dağıtan Bursa Tabip Odası, duyarlı şoförlerden vatandaşları da bilgilendirmelerini istedi. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, "Bursa'nın havası oldukça kirli. Bu kadar kirli bir şehir havasına sahipken, tam da bu noktada şehrimizde bir termik santral yapılıyor. Kirletici sanayi için önlem alınmasını istiyoruz. Bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Geleceğimiz, çocuklarımız için temiz bir havaya ihtiyacımız var. Kirli hava başta kanser olmak üzere akciğer kanseri, inme, felç, astım gibi rahatsızlıkları tetikliyor. Temiz bir hava için sizleri de mücadeleye davet ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyesi, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı asistanı Asena Alyılmaz ise, "Termik santral fosil yakıt kullanarak havayı kirleten, bunun karşılığında da enerji üreten bir oluşum. Hava kirliliği insanların daha erken ölmesine, solunum fonksiyonlarının azalmasına sebep oluyor. Bursa'da bir termik santral var. Bursa'da tanımlı 18 sanayi bölgesi var ve bunlar zaten havayı kirletiyor. Kötü bir hava soluyoruz. Çocuklarımız astım hastası, yetişkinlerimiz KOAH hastası. Hal böyleyken bir hava kirliliğine daha maruz kalmak istemediğimiz için yeni bir kömürlü termik santralin kurulmasına karşıyız. Siz bu toplumun kamuoyu oluşturan en önemli parçalarından birisiniz. İnsanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Bu mücadelede sizlerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Aldıkları oto parfümlerini ise taksiciler araçlarına asarak kampanyaya destek verdi.