Hava Isında Sulama Kanalları Çocuklarla Doldu

ADANA'da hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkınca çocuk ve gençler kendilerini sulama kanallarına attı.



Her yaz onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallarda yüzen çocuklar uyarılara aldırmadı. Sert akıntıya rağmen suya girmekten çekinmeyen gençler, eğlenceli ve imkansızlık nedeniyle kanallarda yüzdüklerini söyledi. Kent genelinde birçok kanalın çevresine tel korkuluk çekilmesi ve sürekli polis ekiplerin devriye gezmesinin de engelleyemediği gençler, uzun sürede suda kaldı.



Çocuk ve gençler, vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine gelen polisleri görünce kanal kenarına çıkarttıkları kıyafetlerini alıp kaçtı.



- Adana