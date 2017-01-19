Hava-İş ile THY Mutabakata Vardı

Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları (THY) yönetimi tarafından sendikaya iletilen 2017 yılı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) zamlarının uygulanmaması teklifi üzerine yapılan anketten çıkan sonuç doğrultusunda protokol görüşmelerinde mutabakata varıldığını bildirdi.



Sendikadan yapılan açıklamada, THY yönetimi tarafından sendikaya iletilen 2017 yılı TİS zamlarının uygulanmaması teklifi üzerine anket yapıldığı hatırlatılarak, "Anketten çıkan sonuç doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz protokol görüşmelerinde mutabakata varmış bulunmaktayız. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işverenden üyelerimizi toplu işten çıkarmama garantisini imza altına almış olduğumuzu ve çıkarıldığı takdirde protokolün hükümsüz olup, zamların TİS'te olduğu haliyle uygulanacağını belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.



Aynı zamanda DLA Sınavından dolayı, ücretsiz izne çıkarılan kabin personeli üyelerin ivedi olarak işlerine geri dönüşleri hususunda karşılıklı mutabakat sağlandığı aktarılan açıklamada, imzalanan tadil protokolünün maddeleri şu şekilde açıklandı:



"İşbu Tadil Protokolü ile protokolün 1.maddesinde zikredilen ücret ve diğer sosyal yardım zamlarına ilişkin artışlar 2017 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2016 tarihindeki ücretlere ve diğer sosyal yardımlara 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 1,5 oranında, 2017 yılının ikinci 6 ayı için 30.06.2017 tarihindeki ücretlere ve diğer sosyal yardımlara 01.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 1,5 oranında ücret zammı artışı uygulanacaktır. İşbu Tadil Protokolü Hava-İş Sendikası üyelerini bağlar. Aksi işbu Tadil Protokolünde belirtilmediği sürece, THY hangi statüde olursa olsun Hava İş Sendikası üyesi olmayan tüm personele yukarıda yer alan zam oranlarından daha yüksek bir zam yapmayacaktır. Aksi takdirde bu Tadil Protokolü geçersiz olacaktır. THY tarafından işbu Tadil Protokolü geçerlilik süresi boyunca 4857 sayılı İş Kanununun 29. Maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılmayacaktır. Bu madde hükmüne aykırı olarak toplu işçi çıkarma uygulanması durumunda Tadil Protokolü başlangıç tarihinden itibaren hükümsüz hale gelecek ve tüm personele 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanması gereken zamlar toplu işçi çıkarmayı izleyen ayın 8'inde tek seferde ödenecektir.



İşbu Tadil Protokolü gereği 2017'de yapılmayacak zamlar THY'nin 2017 yılına ilişkin IFRS uyarınca bağımsız denetimden geçerek KAP'a bildirilen finansal tablolar uyarınca en az 100.000.000 USD (Yüz milyon dolar) kar ile mali yılı kapatması durumunda 2018 yılı zammından önce uygulanacak, sonrasında 2018 zammı uygulanacaktır. Yurt dışı mahalli personel ve yurt dışında görev yapan merkez tayinli personel ücretleri işbu Tadil Protokolü kapsamı dışındadır. Yurt dışında görev yapan merkez tayinli ilgili personel bakımından, yukarıda zikredilen artışlar ikramiyeye esas ücret ile diğer sosyal yardımlara uygulanacaktır."



Hava-İş, THY yönetiminin bu yıl için zam yapılmamasına karşılık toplu işçi çıkarılmamasını garanti ettiği tasarruf teklifini çalışanlara sormak için düzenlediği ankette, 10 bin 416 kişinin sosyal yardım ve ücrete ilişkin zam yapılmaması teklifine "evet", 464 kişinin ise 'hayır' oyu kullandığını bildirmişti.