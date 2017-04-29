Hava Harekatlarında 14 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bu sabah 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere eylem hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 07.10-07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında ve 08.31-09.27 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine, anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları ile iki ayrı hava harekatı düzenlendi.



Bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması sonucu, eylem hazırlığında oldukları belirlenen Sinat-Haftanin bölgesinde 6, Adıyaman kırsalında 8 olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Harekatlarda her iki bölgedeki silah mevzileri ve 5 barınma alanı imha edildi.