Hava Değişimine Gelen Askerin Sokakta Kaldığı İddiası

Mersin Valiliği, bugün bazı basın organlarında yer alan "Hava Değişimine Gelen Asker Sokakta Kaldı" başlıklı haberde adı geçen kişinin hava değişimi için kente geldiği süre zarfında sokakta kaldığı, hiçbir kurumun ona yardım etmediği ve kimsenin sahip çıkmadığı iddialarının tamamen asılsız ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan yapılan yazılı açıklamada, yerel ve ulusal bazı internet haber sitelerinde yer alan haberde bahsedilen kişinin, 10 Ocak'tan bu yana yerleştirildiği öğretmenevinde konaklamaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan incelemede haberde adı geçen kişiye çeşitli tarihlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından maddi destek yapıldığı, daha sonraki müracaatında ise kalacak yerinin olmadığını beyan etmesi üzerine 10 Ocak'ta merkez Öğretmenevi'ne yerleştirilerek hava değişimi süresince burada konaklamasının sağlandığı ve halen tüm ihtiyaçları SYDV tarafından karşılanmak suretiyle burada konaklamaya devam ettiği tespit edilmiştir. Haberde adı geçen kişinin hava değişimi için Mersin'e geldiği süre zarfında sokakta kaldığı, hiçbir kurumun ona yardım etmediği ve kimsenin sahip çıkmadığı iddiaları tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."