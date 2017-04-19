Hattuşa'da Turizm Haftası Kutlamaları

Turizm haftası Çorum'un tarihi ve turistik bölgesi olan Hattuşa'da Kaymakamlık tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Hitit surlarının önünde gerçekleştirilen kutlama programı İlçe kaymakamı Turan Soğukoluk, Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, Osmancık okçuluk kulübünün yanı sıra daire amirleri, öğrenciler ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.



Etkinliklerden önce öğrencilere Hitit kuruyemişi olarak da kabul edilen kavurga ve gözleme ikram edildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin halat çekme, bowling, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi yöresel ve eğlenceli yarışmalarına sahne oldu. Daha sonra Hititlerden günümüze kalan ok atma, bıçak ve balta atma yarışları ile de yetişkinlerin eğlenceli turnuvalarına şahit olundu.



Kaymakam Turan Soğukoluk, "Referandum dolayısıyla gecikmeli başlattığımız Turizm haftası etkinliklerimizde bu sene ilk kez Hititlerin şenliklerde en çok uyguladığı sportif faaliyetler olan Hitit okçuluğu, bıçak ve balta atma yarışları ile zenginleştirdik. Ayrıca bu toprakların kuruyemişi olan kavurgayı Hitit kuruyemişi adıyla ikram ettik. Geçen seneki olaylardan dolayı azalan ziyaretçi sayımızın bu sene artması ve eski günlerine kavuşması en büyük temennimizdir" dedi. - ÇORUM