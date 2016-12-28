Hattat Traktör Hedef Büyüttü

Duyşen ERDOĞAN ''Türkiye'de tarım sektörü, beslenme ve iş gücüne etkisi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı ham madde ile ekonomik, sosyal bir sektör olma özelliğini koruyor. Ülkemiz de 17 milyon traktör bulunuyor. Türkiye de satışı yapılan traktörlerin %80 'i ülkemiz de montajı yapılan traktörlerdir. Fakat montajı yapılan traktörlerin birçoğunun parçası yurtdışında tedarik edilmektedir. Biz Hattat Traktör olarak şu anda yerlilik oranı en yüksek yerli traktör markalarından birisiyiz. Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi ve istihdamın artırılması için yerli üretime desteğin arttırılması gereklidir. '' dedi.

Duyşen ERDOĞAN ''Cumhuriyetimizin 100 yılında 2023 yılı bizim için önemli bir tarihe sahip Hattat Traktör de genç Türkiye Cumhuriyeti gibi hızla büyümektedir. 2023 yılında Dünya da ilk 10 traktör markası olurken sadece montaj yapan değil her zaman olduğu gibi traktörün A dan Z ye tüm parçalarını ülkemizde üreterek istihdam yaratacağız.''

Sözlerine devam eden Duyşen ERDOĞAN 'Hattat Traktör olarak Türkiye de hep ilkleri gerçekleştirdik. İlk yerli üretim 100 beygir üstü traktör, ilk yerli 24+24 vites seçeneğine sahip transmisyon, ilk hidrolik debriyajlı yerli traktör olarak her zaman çiftçilerimizi yeni teknoloji ile tanıştırdık. Hattat Traktörü oluşturan, dişli kutuları, transmisyon, motor bloğu, krank, valfler, akslar, dişliler ve hidrolik aksamlarını kendi tesislerimiz de yerli olarak üretiyoruz. Üretimini kendimiz yapmamız sayesinde çiftçilerimize, kaliteli ve yüksek donanımlı ürünlerimizi uygun fiyata sunabildik.

Hattat Traktör olarak Otomatik boyahane, robotlu montaj ve test makineleri ile yüksek teknoloji kullanılarak yıllık 20 bin üretim kapasitesi bulunan fabrikamızda , %30 ihracat %70 iç piyasa olarak çalışmaktayız''

Hattat Traktör olarak ilk 2007 yılında Hattat markasıyla ve tamamen yerli üretimle traktör sektörüne girdik. 10 yıl gibi kısa bir sürede süre de 50 beygir ile 110 beygir arasında 237 farklı model çıkartarak traktör sektöründe bir ilke imza attık. Hattat Traktör 'ün yanı sıra Hattat Compact ve Hattat Bahçe tipi modellerinin yanı sıra Valtra A serisini de Valtra traktör için üretimini de gerçekleştirerek uluslararası arenada kalitemizi kanıtladık. Bizim en önemli sloganlarımızdan birisi de müşteri kalite ister kalite de müşteri bulur.''

Hattat Traktör olarak 2009 yılında ilk ihracatımızı gerçekleştirdikten sonra çok kısa bir zamanda 5 kıtada 80 den fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olduk. 2017 yılında direkt ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırmayı düşünüyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını artırarak Bugün yerli üretim Hattat Traktörü Fransa, Cezayir de, İtalya da, Sudan da ya da Şili gibi birçok ülkede çalışırken görebilirsiniz.''

Üretim kabiliyetimiz ve kalitemiz sayesinde yurtdışından birçok ülkeden montaj fabrikaları açmamız yönünde de talepler bulunmaktadır. Bizi sevindiren çok kısa zamanda Hattat Traktör bir dünya markası olma yolundadır. Firmamızın kendi benliğinden ödün vermeden yerli bir traktör markasının yurtdışında da birçok yarışma da birincilik alması da ülkemiz adına ayrı bir övünç kaynağı olduğunu düşünüyoruz. ''

Traktör pazarındaki farklı ihtiyaçları karşılamak için sahip olduğumuz ürün gamımızı genişleterek, tüm çiftçilerimize, yüksek teknolojili, yakıt tüketimi az, tasarruflu ve kaliteli traktörler üretmeyi taahhüt ettik. 2015 yılında çiftçilerimizin kullanımına sunduğumuz 4000 serisi ve 200 serisi traktörlerimiz büyük beğeni kazanarak hızla Pazar payımızı artırmamıza yardımcı olmuştur. Yeni ürünlerimizin de beğenilmesi ile 2015 yılında yurtiçi pazarında en fazla Pazar payı artıran firma olduk. 2016 yılında da başarımızın bir tesadüf olmadığını göstererek Pazar payımızı artırdık. ''

2017 yılında da yerli traktör markası olarak büyümeye devam edeceğiz sadece Türkiye de değil dünya genelinde de ihracatımızı artırarak büyümemiz devam edeceğiz. Halen Türkiye den yurt dışına yerli bir isimle an fazla traktör ihracatı gerçekleştiren traktör markası konumundayız.''

Türkiye Cumhuriyetin 100 yılında 2023 yılında Dünya da ki ilk 10 traktör markası olma yolunda çalışmalarımızı 2017 yılında da durmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. ''



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