İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından, "Hattat Hüseyin Kutlu'ya Saygı Gecesi" düzenlendi.



Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda AA muhabirine açıklama yapan hattat Hüseyin Kutlu, etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Kutlu, bunun, ümitlerin yeniden parladığı bir gece olduğuna işaret ederek, "Bizim düşüncelerimizin, davamızın, çalışmalarımızın, inşallah ileride ümit ettiğimiz seviyeye geleceği müjdesini alıyorum ben şimdi. Biz, kaybolan medeniyetimizin yeniden ihyası, onu yeniden bulup yeniden onunla ihya olmayı kendimize gaye edindik. Bunun için gayret ediyoruz. Bizim bütün sanatlarımız, bizi o medeniyetimize götürecek vesilelerdir." diye konuştu.



Oturum başkanlığını Bilim Kültür ve Sanat Derneği (BİKSAD) Başkanı Kemal Öztürk'ün yaptığı panel ise BİKSAD tarafından hazırlanan belgesel gösterimiyle başladı.



Panelde konuşan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kaya, Hüseyin Kutlu'yla 40 yıldır tanıştıklarını bildirdi.



Hüseyin Kutlu'nun kendisini İslam'a ve sanata adadığına vurgu yapan Kaya, 40'ın üzerinde öğrencinin, Kutlu'dan icazet aldığı bilgisini verdi.



Kaya, Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nin, Hüseyin Kutlu göreve başlamadan önce bir harabeyi andırdığını ifade ederek, "Bila teşbih, Hz. İsa'nın eli gibi, nereye yanaşsa oraya hayat veriyor. Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'ndeki çalışmalarını, gün be gün, an be an hep izliyordum. Kendisini tanımaktan çok büyük bahtiyarlık duydum. Çünkü ilk defa, bir cami imamında böyle bir ufku, sanat aşkını, aşk derecesinde bir imanı gördüm." değerlendirmesinde bulundu.



"Sanatın hemen her dalından haberdar"



Kutlu'nun, İslam'ı özünden kavradığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:



"İslam medeniyetinin temel unsurlarının hemen hepsine vakıf. Estetik zevki fevkalade. Sanatın hemen her dalından haberdar. Biz edebiyattan söz açıyoruz, hocamız edebiyatın her alanında bilgiye sahip. Zevk-i selim sahibi. Zaten geleneksel tezyini sanatlarımızı söylemeye gerek yok, o bunların üstadı. Ayrıca hocamız felsefe mezunu olduğu için, olayları her yönüyle kritik etmesini ve onlardan netice çıkarmasını bilen biri."



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara da Hüseyin Kutlu'nun mimari bakış açısını değerlendiren bir konuşma yaptı.



Kara, insanlık tarihinde yerleşme birimlerinin, mabed ve mezarlıkların merkeze alınarak kurulduğunu belirterek, "Mezar çok önemli. Bunun üzerinde biraz ısrar ediyorum çünkü bugün modern insan, mümin de olsa mezarlıktan ve ölüm fikrinden çok uzaklaşmıştır. Halbuki din tasavvurunda hayatı temsil eden camiyle ve ölümü temsil eden mezar iç içe, yani hayat ve ölüm birlikte var olacak ve devam edecek." ifadelerini kullandı.



İslam dünyasının, modernleşme tecrübesiyle birlikte, birçok değişmeye ve farklılaşmaya uğradığı yorumunu yapan Kara, cami ve mezarlıkların, modern şehirlerin merkezi olmaktan çıktığını anlattı.



Kara, Hüseyin Kutlu'nun ise bir istisna olduğunu ve camiyi tekrar merkeze alma konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını aktardı.



"Hayata ve sanata bakışının merkezine medeniyet kavramını koyar"



Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan ise Hüseyin Kutlu'nun sanat anlayışı üzerine yaptığı konuşmasında, Kutlu'nun sanatı bir bütün olarak düşündüğünü ve sanatları birbirine bağlamayı bir metot olarak gördüğünü dile getirdi.



"Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü" sahibi Hattat Hüseyin Kutlu'nun, sanatta uyumu çok önemsediğinin altını çizen Özcan, şöyle konuştu:



"Hüseyin Hoca, hayata ve sanata bakışının merkezine medeniyet kavramını koyar. 'Medeniyet olmadan bu işler olmaz ve biz, geçmişi çok gerilere giden, medeniyet değil, medeniyetler kurmuş bir milletiz' fikrini taşır. Kendi içinde çeşitli medeniyetler meydana getiren bu muazzam medeniyetin tam ortasında da Kur'an yer alır. Mukaddes kitabımızın etrafında da İslam medeniyeti var olmuştur."



Panelin ardından, tasavvuf müziği sanatçısı Ender Doğan, sözleri Alvarlı Efe, besteleri ise Hüseyin Kutlu'ya ait olan eserleri seslendirdi.



Etkinlikte ayrıca, Kutlu'nun 23 eserinden oluşan bir sergi de katılımcıların beğenisine sunuldu.