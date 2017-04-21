Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Hattat 3. Dönem Tis Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı
Ara
BİST 92.540 %0,54
DOLAR 3,6464 %0,13
EURO 3,9017 %-0,10
PARİTE 1,0697 %-0,19
ALTIN 150,40 %0,20
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Hattat 3. Dönem Tis Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) Amasra Kömür İşletmesi’nde çalışan yaklaşık 500 işçiyi kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Kdz. Ereğli’de yapıldı.

Hattat 3. Dönem Tis Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) Amasra Kömür İşletmesi'nde çalışan yaklaşık 500 işçiyi kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Kdz. Ereğli'de yapıldı.

HATTAT 3. Dönem TİS görüşmelerinin üçüncü oturumuna; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS Amasra Şube Yönetimi, GMİS TİS Komisyonu üyeleri, HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. TİS Komisyonu üyeleri katıldı.

HATTAT 3. Dönem TİS 65 Maddeden oluşuyor

3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumunda toplam 65 maddeden oluşan sözleşmenin görüşmelerinin ilk oturumunda 22 madde, 27 Mart 2017 tarihinde yapılan ikinci oturumunda 25 madde kabul edilmişti. 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan üçüncü oturumda ise 9 madde kabul edildi ve HATTAT 3. Dönem TİS'te anlaşma sağlanan madde sayısı 56 oldu.

TİS görüşmelerinin dördüncü oturumu 3 Mayıs 2017 tarihinde Kdz. Ereğli'de yapılacak. - ZONGULDAK

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>