Hattat 3. Dönem Tis Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. (HEMA) Amasra Kömür İşletmesi'nde çalışan yaklaşık 500 işçiyi kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü oturumu Kdz. Ereğli'de yapıldı.



HATTAT 3. Dönem TİS görüşmelerinin üçüncü oturumuna; GMİS Genel Merkez Yönetimi, GMİS Amasra Şube Yönetimi, GMİS TİS Komisyonu üyeleri, HATTAT Enerji ve Maden A.Ş. TİS Komisyonu üyeleri katıldı.



HATTAT 3. Dönem TİS 65 Maddeden oluşuyor



3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumunda toplam 65 maddeden oluşan sözleşmenin görüşmelerinin ilk oturumunda 22 madde, 27 Mart 2017 tarihinde yapılan ikinci oturumunda 25 madde kabul edilmişti. 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan üçüncü oturumda ise 9 madde kabul edildi ve HATTAT 3. Dönem TİS'te anlaşma sağlanan madde sayısı 56 oldu.



TİS görüşmelerinin dördüncü oturumu 3 Mayıs 2017 tarihinde Kdz. Ereğli'de yapılacak. - ZONGULDAK