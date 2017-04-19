Hatt-ı Murat Kat'ı Sanatı 6. Deri Hat Eserleri Sergisi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İl Müftülüğü ve Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği işbirliğiyle "Hüsn-i Hat Yansımaları ile Kırk Hadis-i Şerif" konulu Hatt-ı Murat Kat’ı Sanatı 6. Deri Hat Eserleri Sergisi açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İl Müftülüğü ve Anadolu Geleneksel El Sanatları Derneği işbirliğiyle "Hüsn-i Hat Yansımaları ile Kırk Hadis-i Şerif" konulu Hatt-ı Murat Kat'ı Sanatı 6. Deri Hat Eserleri Sergisi açıldı. Anadolu Üniversite'si Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Murat Ateş'in eserlerinden oluşan serginin, 23 Nisan Pazar günü saat 17.00'a kadar açık kalacak. - ESKİŞEHİR