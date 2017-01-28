Hatsu, Yayladağı Muhtarlarına Kulak Verdi

Mahallelerde ki altyapı eksikliklerini ilk ağızdan dinleyerek tespit etme, çözüme kavuşturma ve mahalle muhtarlarıyla birlikte daha etkin bir çalışma yürütme adına düzenlenen toplantıya HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Muhtarlar Derneği ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Mahmut Gülcü, HATSU Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

Mahalle muhtarlarını tek tek dinleyerek içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu gibi talepleri ilgili daire başkanlarına not aldıran Genel Müdür Mehmet Çaparali, mahallelerde ki problemleri daha kısa sürede çözüme kavuşturmak, muhtarlarımıza kulak vermek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerine dikkat çekerek, Yayladağı ile birlikte 12. ilçede bu toplantıyı düzenlediklerini aktardı.

Altyapıda önceliklerinin içmesuyu olduğunu belirten Çaparali, vatandaşlara sağlıklı, temiz ve güçlü bir içmesuyu iletmek amacıyla diğer ilçelerde olduğu gibi Yayladağı'nda da çalışmalar yapıldığını belirterek, altyapının diğer kollarında da gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

"Klorlama Yasal Bir Zorunluluktur"

İçmesuyunun dezenfekte edilmesi amacıyla gerçekleştirilen klorlama çalışmasına değinen Genel Müdür Çaparali, klorlamanın yasal bir zorunluluğu olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığı için bunu yapmak zorundayız. Klorun fazla atılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü klorlama otomatik makinelerle yapılıyor. Bu konuda çok da iyi bir yerdeyiz" dedi.

Çaparali, "Kaçak Su Kullanımına İzin Vermeyin"

Kaçak su kullanımının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizen Çaparali, başkalarının hakkı olan suyun kaçak kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade ederek, "Lütfen kaçak su kullanımına izin vermeyin. Bu konuda bizlere yardımcı olun" dedi.

Ayrıca Yayladağı'nda bulunan içmesuyu depolarının bakımlarının da yapılacağını aktaran Çaparali, toplantıya katılan muhtarlara Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş adına da teşekkür etti.

Başkan Gülcü, "Bizleri Dinlemeleri Ayrı Bir Düşünce"

Büyükşehir heyetinin muhtarların yanlarına gelerek dinlemelerinin ayrı bir düşünce olduğuna vurgu yapan Gülcü, "Hatay dışındaki büyükşehirlerde bırakın Genel Müdüre ulaşmayı Daire Başkanlarına ulaşması çok zor iken bugün bakıyoruz ki HATSU Genel Müdürümüz ve Daire Başkanlarımız sizlerin yanına gelmesi bizleri onurlandırıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduklarını ileten muhtarlar, istişare sonunda gösterilen ilgi ve alakadan dolayı HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye ve personellerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı.