HATSU, STK'larla Biraraya Gelmeyi Sürdürüyor

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı İsmail Şahin, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'nin nazik kabulünden memnuniyet duyduklarını ve teşekkür ettiklerini ifade ederek, Hatay genelinde yapılan altyapı hizmetlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Hatay'ın altyapı eksikliğinin tamamlanması yönünde ciddi mesafeler kat edildiğini ifade eden Başkan Şahin, Genel Müdür Çaparali'nin vatandaş, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek hizmet istişarelerinde bulunmasının ilimizin kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Hatay genelinde yapılan yatırımlar hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunarak konuşmasına başlayan Genel Müdür Çaparali, önceliklerinin vatandaşlara temiz içmesuyu iletme olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için kanalizasyon altyapısı ve arıtma tesisi yatırımı yaptıklarının altını çizdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş önderliğinde dernek temsilcilerinin talep ve şikâyetlerini dinleyerek çözüm yolları aramaya sürdürdüklerini kaydeden Çaparali, altyapı yatırımlarının oldukça maliyetli bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, hemşerilerimize kaliteli ve sağlıklı hizmet üretebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade etti.

