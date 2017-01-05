Hatsu Heyeti, Hizmet Noktasında Vatandaşla Bir Arada

Hatay'ın her noktasında hizmet temaslarını sürdüren HATSU heyeti, HATSU binalarında verilen hizmeti daha da iyileştirmek ve işleyişi denetlemek amacıyla ilçe ilçe gezerek ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İskenderun, Arsuz, Payas ve Dörtyol HATSU ilçe hizmet binalarına ziyaretler gerçekleştiren HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ile beraberindeki Daire Başkanları ve Şube Müdürleri, personeller bir araya geldi ve hizmet binalarında işlemlerini yapan vatandaşlarla birebir görüşerek talep ile şikâyetlerini dinledi.

Aldıkları hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, personellerin güler yüzlü olduklarını ve bilinçli bir şekilde yönlendirme yapılarak içmesuyu, kanal ve yağmur sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu aktardılar.

Genel Müdür Çaparali ayrıca, Arsuz'da yeni yapılan HATSU Hizmet Binası'nda da incelemelerde bulunarak binada çalışanlara kolaylıklar diledi.

