Hatsu Heyeti, Hatay'ın En Büyük İçmesuyu Projesini İnceledi

HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, HATSU Daire Başkanları ile şube müdürleri Gazi, Sümerler, Aşağıaokçular, Ekinci ve Ürgenpaşa mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden çalışmanın akıbetine yönelik detaylı bilgiler aldı.

Hatay'ın en büyük altyapı projesi ve maliyeti 63 milyon 823 bin TL olan içmesuyu inşaatı ile merkez ilçeler Antakya ve Defne'nin paslı, kireçli ve içi toprak dolu borulara veda edeceğinin altını çizen Genel Müdür Çaparali, çalışmaların hızlı ve kalıcı şekilde yapılmasının yanı sıra eksiklerin giderilmesine yönelikte talimatlar vererek, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Genel Müdür Çaparali ve beraberindeki heyet, daha sonra Antakya'nın içmesuyu ihtiyacını karşılayacak 10 bin m3'lük yeni yapılacak içmesuyu deposunun yerini inceledi.

