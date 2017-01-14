Hatsu Heyeti, Çözüm Odaklı Muhtar Toplantılarını Sürdürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Altyapıya dair problemleri, eksikleri ilk ağızdan dinleme, en kısa sürede tespit etme ve çözüme kavuşturma adına Kırıkhanlı muhtarlarla istişare toplantısı yapan HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Muhtarlar Derneği ve Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü, HATSU Daire Başkanları ve şube müdürleri sıcak bir şekilde çiçeklerle karşılandı.

Muhtarlar Tek Tek Dinlendi ve Notlar Alındı

Mahallelerdeki içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı ihtiyaçlarını muhtarlardan tek tek dinleyerek ilgili daire başkanlarına notlar aldıran Genel Müdür Çaparali, şimdiye kadar Kırıkhan dahil 11 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerine dikkat çekerek, mahallelerdeki eksikleri kısa sürede tespit etme ve daha hızlı, kalıcı çözümler geliştirmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Kırıkhan'a sağlıklı ve temiz bir içmesuyu sağlamak için çalışmalar yapıldığını belirten Çaparali, sağlıklı bir çevreye sahip olması içinde kanalizasyon hattı ile Atıksu Arıtma Tesisi çalışması yapıldığına dikkat çekerek, vatandaşın sesi ve hizmette çözüm ortağı olan muhtarlarla hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çaparali, "En Üst Sınıf Borular Kullanılıyor"

İçmesuyunun insanların birinci önceliği olduğuna ve bu doğrultuda çalışmaların en iyisini yaptıklarına vurgu yapan Çaparali, su kaybını önlemenin yanı sıra temiz su iletmek için Hatay'ın birçok yerinde döşenen su boruları, şu anda dünyada kullanılan en üst sınıf olan Duktil boruları olduğunun altını çizdi.

İçmesuyu tasarrufuna da değinen Genel Müdür Çaparali, temiz su kaynaklarının gittikçe tükendiğine ve su tasarrufunu sağlamanın yanı sıra kayıp kaçağın önüne geçmek için de herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Gülcü: Hatay Büyük Mesafe Kat Etti

Hatay Büyükşehir Belediye(HBB) Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş sayesinde Hatay'ın çok büyük mesafeler katettiğini belirten Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, "Başkan Savaş, sürekli çözüm ortağı olarak gecesiyle gündüzüyle hep muhtarlarımızın fikirlerine başvurarak güzel bir tempo içindedir. Bu anlayışla Genel Müdürümüz de muhtarlarımızla sürekli biraraya geliyor" dedi.

Büyükşehir heyetinin muhtarların yanlarına gelerek dinlemelerinin ayrı bir düşünce olduğuna vurgu yapan Gülcü, "Hatay dışındaki büyükşehirlerde bırakın Genel Müdüre ulaşmayı Daire Başkanlarına ulaşması çok zor iken bugün bakıyoruz ki HATSU Genel Müdürümüz ve Daire Başkanlarımız sizlerin yanına gelmesi bizleri onurlandırıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar, sohbet ortamında geçen istişare sonunda gösterilen ilgiden ve alakadan dolayı HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye ve personellerine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı.

HATSU Genel Müdürlüğü, Kırıkhan'a bugüne kadar 20 bin 718 metre içmesuyu döşerken ayrıca maliyeti 10 milyon 335 bin TL olup günde 12 bin 250 metreküp atıksu arıtacak olan Kırıkhan Atıksu Arıtma Tesisi'nde büyük mesafe aldığını aktardı.