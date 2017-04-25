Hatsu, Fatura Ödeme Kanallarını Arttırıyor

Daha önce duyurduğu bankalar ile HATSU ve PTT veznelerinden tahsilat yaparken, www.hatsu.gov.tr'den kredi kartı ile online ödemeleri hayat geçirdiğini hatırlatan Genel Müdürlük, son olarak su faturalarını Maximum Card ile 5 taksit halinde ödeme imkanı sağladıklarını duyurarak, ödemelerin tüm ilçelerdeki HATSU veznelerinden yapılacağını kaydetti.

Bankalar üzerinden online ödeme ve otomatik ödeme yöntemlerinden yatırılabilen faturaların tahsilatını HATSU internet sitesi üzerinden kredi kartı ile de yatırıldığını hatırlatan İdare, vatandaşı ödeme çeşitliliğinin artırılması ve bu kanallara ulaşımın kolaylaştırılmasının kendilerinin asli görevi olduğunu ve bu konuda vatandaştan gelen talepleri değerlendirdiklerini açıkladı.

