Hatsu'dan Su Depolarına Zarar Verenlere Uyarı

"VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI SU İÇMESİNE ENGEL OLMAYIN"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

İçmesuyunun daha temiz bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla su depolarına klorlama sisteminin kurulduğunu belirten İdare, Arsuz ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde bulunan su deposuna kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildiğini ve klorlama ile güneş paneli sisteminin kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırı yapan kişilerin bulunulması için Arsuz İlçe Jandarma ve Adli merciler tarafından soruşturma başlatıldığını bildiren Genel Müdürlük, su dağıtım şebekelerine klor katılmasının zorunlu olduğunu ayrıca klorun bulunmadığı durumlarda ishal, kolera vb. hastalıkların oluşabileceğini kaydederek "Vatandaşların Sağlıklı Su İçmesine Engel Olmayın" uyarısında bulundu.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne göre klor düzeyinin 0,2 ile 0,5 ppm aralığında olması gerektiğini hatırlatan HATSU, vatandaşların sağlığını düşünmeyerek klorlama işleminin yapılmasına engel olmak isteyen kimseleri kamuoyunun takdirine bırakarak yapılan saldırıları ikinci kez kınadı.