Hatso'dan Protokole Kahvaltı

Hakkari Ticaret Odası Başkanlığı (HATSO) protokol üyeleri ile kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütü temsilcilerine kahvaltı verdi.



Ticaret Odası Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Valilik parkında verilen kahvaltıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile iş adamları katıldı.



Açık havada verilen kahvaltının ardından askeri yetkililer, il emniyet müdürü ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti. - HAKKARİ