Hatipoğlu: Masum Çocukların Ölümüne Susan Dünya İki Yüzlü

– ARNAVUTKÖY Belediyesi'nin düzenlediği Kutlu Doğum Haftası'na katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Suriye'de ölen çocuklarla ilgili konuştu. Masum çocukların ölümüne susan dünyanın ikiyüzlü olduğunu ifade eden Hatipoğlu, Saddam Hüseyin döneminde katledilen Kürtlerin yaşadıklarıyla, Suriye'nin yaşadıklarına Türkiye'nin gösterdiği tepkinin aynı olduğuna dikkat çekti. Hatipoğlu, masum çocukların şehit edilmesiyle ilgili ise, "Bütün dünyanın utandırması gereken bir görüntü" dedi.



Yaşanılan vahşete dünyanın sessiz kaldığını belirten Hatipoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada "Bu konuda Avrupa Birliği'nden ve bazı ülkelerden bazı cılız sesler çıktı. Herkesin 'Evet, doğru, yaptı' dediği bir müdahalesi oldu. Bu müdahaleyi ABD yaptı. Bundan dolayı son derece mutluyuz. En azından orada kimyasal faaliyetler yapan merkezlere karşı askeri faaliyet yürüttü" dedi.



"MAZLUMUN, MASUMUN DİNİ VE IRKI SORGULANMAZ"



Türkiye'nin geçmişteki dönemlerde de şimdi de masum çocukların canların yanmasına aynı şekilde tepki gösterdiğinin altını çizen Hatipoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Herkesin, ağzından köpükler çıkan çocukların resimlerini büyütüp, her gün onlara bakması lazım. İnsanlığın bundan utanması gerekir. İslam alemini bu hale getiren bütün dış güçlerin de bir muhasebe içine girmesi lazım. Hangi çocuk ölürse ölsün, Müslüman, Ateist, Yahudi, Deist, Hristiyan, kız, erkek fark etmez. Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik. Çünkü bize göre çocuklar masumdur. Mazlumun, masumun dini ve ırkı sorgulanmaz."



Hatipoğlu, Kutlu Doğum Haftası ile ilgili ise şöyle konuştu:



"Sevgili peygamberimizin doğum gününü karşılamak bu sebebiyle peygamber ahlakını, Kur-an ahlakını, İslam nezaketini ve zarafetini anlatmak, insanları birleştirmek, barıştırmak niyetiyle yapılan güzel bir etkinlik. Bugünlerde Müslümanların biraz daha kendilerine gelmesi, çeki düzen vermesi, birbirleriyle iletişimlerine, komşuluk haklarına dikkat etmesine daha çok ihtiyacımız var. Kutlu doğum bunları simgeyleyken ve bunları tetikleyen muhteşem bir buluşmadır."



Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da şunları söyledi:



"Peygamber efendimiz İslam toplumu için bizi biz yapan değerlerinden bir tanesi milli birlik, İslami birliğimizin olmazsa olmazı İslam'ıçok iyi anlamak ve anlatmaktır. Çocuklarımızın böyle bir donanımla yetişmesi bizim geleceğimizin garantisi, teminatıdır."



Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, ilahi dinletileriyle vatandaşlara duygusal anlar yaşatan Mustafa Demirci büyük alkış topladı. Semazenlerin ilgiyle izlendiği programda vatandaşlara gül suyu, lokum, narçiçeği şerbeti dağıtıldı. - İstanbul