Hatice Kübra Tongar: "Bağırmayan Anneler" dedi ve

"Önceliğimiz evlatlarımız olmalı"

Özellikle sosyal medyada kurduğu "Bağırmayan anneler" platformuyla büyük ilgi gören Tongar, kendine has tarzı ile annelere çocuk yetiştirme konusunda altın değerinde öneriler verdi. Annelerin asıl sorumluluğunun evlatları olduğuna dikkat çeken Hatice Kübra Tongar, "Buna önem psikoloji diyoruz. Önceliğimiz çocuk, ardından ev işleri olmalı. Allah bize niye evini temiz tutmadın diye soru sormayacak. Ama niye evladına vakit harcamadın diyecek" dedi.

GEBZELİ VELİLERDEN SÖYLEŞİYE BÜYÜK İLGİ

Hatice Kübra Tongar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ailede Değerler Eğitimi kapsamında organize ettiği söyleşi dizisinin ikincisini Gebze'de gerçekleştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Gebze bölgesinin Bilgievi velileri büyük ilgi gösterdi. Söyleşi öncesinde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli'ni tanıtan bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirdi.

İNŞALLAH BİR GÜN KABE'DE BULUŞURUZ

Tongar, "Çocuk Eğitiminde Mucize Çözümler" başlıklı sunumuna her zaman olduğu gibi "İnşallah burada buluştuğumuz gibi bir gün Kabe'de de bir araya geliriz" duasıyla başladı. Tongar ayrıca kendisini Gebzeli annelerle bir araya getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür etti.

YÜCE ALLAH EVİNİ NİYE TEMİZLEMEDİN DİYE SORMAYACAK

Hatice Kübra Tongar, söyleşisine "Önem Psikolojisi" olarak bilinen metodu anlatarak başladı. Asıl sorumluluğun çocuk olması gerektiği üzerinde duran Tongar, "Sevgili anneler, gün içinde asıl sorumluluğumuz çocuk olmalı. Ama biz önce ev işlerine yöneliyoruz. Temizlik daha önemli oluyor bizim için. Allah bize evini niye süpürmedin, niye temiz tutmadın diye sormayacak. Ama niye emanet olarak size verilen evlatlarınıza vakit harcamadınız diye soracak. Bu nedenle önceliğimiz evlatlarımız olmalı" dedi.

MUTLU OLMANIN YOLLARI

Anneler tarafından büyük ilgiyle izlenen söyleşide pedagog yazar Tongar annelere mutlu olmanın 3 temel şifresini verdi. Bunları, "Kendimizi Sevelim, Şükredelim ve Kuran-ı Kerimle tanışalım" olarak sıralayan Hatice Kübra Tongar, "Bu üç yol, mutluluğun olmazsa olmazlarıdır. Bir evde anne mutluysa o evde sistem de iyi işliyor demektir. Hidayet bulmaya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

ALTIN DEĞERİNDE ÖNERİLER

Altın değerinde önerilerin de verildiği söyleşide Hatice Kübra Tongar, çocukla doğru iletişim kurma kalıplarını açıkladı. Yetişkine söylenmeyecek bir sözün çocuğa da söylenmemesi gerektiğini kaydeden Tongar, "Ayrıca çocuğun size olan gereksinimi koz olarak kullanmayın, çocuğunuzun biricikliğini kabul edin ve kıyaslamayın, çocuğunuzu gücünüzle ezmeyin ve rica dili ile emir vermeyin" dedi.

FİNALDE HEP BİRLİKTE EDİLEN MUHTEŞEM NİYET

Söyleşinin sonunda ise uzman pedagog yazar Hatice Kübra Tongar, Bilgievi velilerine muhteşem bir niyet duası yaptırdı. "Hep beraber aşk ile niyet edelim" diyen Tongar, "Allah rızası için hayırlı ve bağırmayan bir anne olmaya niyet ettim. Sen kabul et Allahım" duasıyla söyleşisini sona erdirdi. Tongar daha sonra Gebze Osman Bey Kültür Merkezi fuayesinde Bilgievi velileri için kitaplarını imzaladı.

SON SÖYLEŞİ SDKM'DE OLACAK

Yazar Hatice Kübra Tongar son söyleşisini 11 Ocak Çarşamba günü SDKM Büyük Salon'da 16.00'da gerçekleştirecek.

