Hatem Teyze Pazarda Satamadıklarını İnternet Pazarında Satacak

Çayıralan Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 7 ayrı kursa katılan 66 yaşındaki Hatem Ekici, ürettiği ürünleri pazarda satmakta zorlanınca bu kez de internetten satış yapabilmek için bilgisayar kursuna başladı.



Çayıralan'da yaşayan ilkokul mezunu 5 çocuk sahibi Ekici, öğrenme azmiyle çevresindekilere örnek oluyor. İlçede Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı nakış, iğne oyası, örgü, triko, küp boyama, Kur'an kursu ve pul yapıştırma kurslarına katılarak sertifika alan Ekici, yaptığı el işi ürünlerini pazarda satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.



Kurs müdavimi Ekici, el emeğiyle ürettiği ürünleri satmakta zorlanınca bu kez de internet sitesi kurup satış yapmak için bilgisayar kursuna başladı.



Sağlık sorunları olmasına rağmen 13 Şubat'ta başlayan bilgisayar kursunu hiç aksatmayan Ekici, azmiyle gençlere örnek oluyor.



Hatem Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiç boş vaktinin bulunmadığını, kazak, lif, patik gibi el işleri yaptığını söyledi.



Yaptığı el işi ürünlerin bir kısmının elinde kaldığını aktaran Ekici, "Salı günü pazarda satış yapıyorum. Ürünler elimde kalıyor. İnternet sitesi kurarsam, Almanya'ya Hollanda'ya satış yaparım diye düşündüm." dedi.



"Arkamdan güldüler, ben kimseyi takmadım"



Ürünlerini internet üzerinden satabilmek için bilgisayar kursuna başladığını aktaran Ekici, şunları dile getirdi:



"Bilgisayar öğrenmeyi de çok sevdim. Arkamdan güldüler, ben kimseyi takmadım, 'Senin bu yaşta bilgisayarla ne işin var, sohbet mi yapacaksın' diyorlar. Eşim çok büyük destek oluyor. Eşimin okumuşluğu yok. 'Ben okumadım, sen kursa git, ben evde otururum' diyor. Bana çok destek oluyor. Çocuklarım gitme dediler ama ben onları dinlemedim, kursa geldim. Bu yaşa kadar bir ev alamadık. Yaptıklarımı internet üzerinden satarsam kazandığım parayla bir ev alırım."



Bilgisayar kursu usta öğreticisi Serkan Acer da Ekici'nin çok azimli olduğunu, bilgisayar kursuna da el işi ürünlerini satmak için geldiğini belirtti.



Kendisine en güzel şekilde bilgisayar kullanmayı öğrettiklerini aktaran Acer, "Hatem teyze bundan sonra kendi yaptığı el emeği göz nuru eşyalarını internet vasıtasıyla satacak. Biz de usta öğretici olarak Hatem teyzeye elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Bilgisayar kursuna katılanlardan Nazmiye Çakır ise anneannesi yaşında olan Ekici'nin yaşına göre çok enerjik olduğunu söyledi.



Gülsüm Şahiner de Hatem Ekici'yi gördüğünde kursa torununu getirdiğini zannettiğini anlatarak, "Gerçekten çok şaşırdım, o kadar azimli ve istekliydi ki herkes ona yardım ediyor. Birçok kişiden öğrenmek istiyor. Hiçbir zaman devamsızlığını görmedim. Sağlık sorunları olmasına rağmen hiç aksatmadan kursa geliyor." diye konuştu.