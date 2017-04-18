Hatayspor Genel Koordinatörü Zan Açıklaması

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Hatayspor'un genel koordinatörü Gökhan Zan, "Play-off eşleşmelerinde sıralama avantajını elde edebilmek için Tuzlaspor'u yenmek zorundayız." dedi.



Zan, yaptığı yazılı açıklamada, ligde kalan son iki haftayı en iyi şekilde değerlendirerek play-off maçları öncesi moral bulmak istediklerini belirtti.



Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda oynayacakları Tuzlaspor maçının kendileri açısından büyük önem taşıdığını ve takımın final maçlarına hazır olarak gideceğini kaydeden Zan, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Tuzlaspor'un küme düşme hattında olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi kendimiz ilgilendiriyor. Bu maçta hem yenilmezliğimizi, hem de gol yememe geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Hepsinden daha önemlisi play-off eşleşmelerinde sıralama avantajını elde edebilmek için Tuzlaspor'u yenmek zorundayız. Rakibimize saygı duyuyoruz, zor günler geçiriyor olabilirler. Fakat biz Hatayspor'uz, kendimizden başka kimseyi düşünemeyiz. Hedefimize konsantre olmak zorundayız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın."



Zan, takımın teknik direktörü İlhan Palut yönetiminde ligin ikinci yarısında inanılmaz bir çıkış yakaladığını Tuzlaspor karşısında da aynı performansını sürdüreceğine inandığını ifade etti.



Zan, takım oyuncularının gerçek gücünü sahaya yansıtacaklarını sözlerine ekledi.