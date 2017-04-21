Hataylı Şehit Üsteğmen'in İstanbul'daki Annesine Acı Haber Verildi
ŞIRNAK'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Hataylı Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın İstanbul Avcılar'da oturan annesi ve kardeşlerinine acı haber verildi.
ŞIRNAK'ın Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Hataylı Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın İstanbul Avcılar'da oturan annesi ve kardeşlerinine acı haber verildi.
Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Emniyet Müdürü Hakan Bolat, bu sabah saatlerinde Şırnak'ta şehit olan, Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın Avcılar Cihangir Mahallesi'nde oturan annesi Hatice ve kardeşlerine acı haberi verdi. Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Kaymakam Doğan, şehit annesi ve kardeşlerini hazır bekletilen araçla Atatürk Havalimanı'ndan yolcu etti. Şehit yakınları buradan uçakla memleketlerine yolcu edildi.
Kaymakam Hulusi Doğan, "Şehidimize Allahım rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Allah annesine ve ailesine sabır versin,milletimizin başı sağolsun" dedi.
- İstanbul