Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyorHATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

HATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlanıyor.

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