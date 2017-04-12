Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandıHATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı.

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı.

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