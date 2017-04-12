Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandıHATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı.
Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
HATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasındaki patlamada yaralı olarak kaldırıldığı Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı.