Hataylı Şehit Polis Burhan Mercan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hataylı Şehit Polis Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı Şehidin eşi Fatma Mercan'ın feryatları törene katılanları yüreklerini dağladıHATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Hataylı polis memuru Burhan...
Hataylı Şehit Polis Burhan Mercan son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin eşi Fatma Mercan'ın feryatları törene katılanları yüreklerini dağladı
HATAY - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Hataylı polis memuru Burhan Mercan, memleketi İskenderun'da dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Fatma Mercan'ın feryatları törende yürekleri dağladı. Hiçbir şeyin farkında olmayan kızı Nisanur ise etrafında olup bitenleri izledi.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan ve Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hataylı polis Burhan Mercan, kurtarılamayarak şehit oldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından, Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde ikamet eden Mercan'ın baba evine helallik almak üzere getirilen Şehidin naaşını yüzlerce kişi karşıladı. Teröre lanetlerin yağdığı İskenderun'da, dev bayraklarla Şehit Polis Memuru Burhan Mercan dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Denizciler Mahallesindeki Akdeniz Camiinde Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı yüzlerce kişinin tekbirleri ve dualarıyla birlikte Çamlık Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
İskenderun'da düzenlenen uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olga, HBB Başkanı Lütfü Savaş, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, STK'ların yanı sıra vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.
(MSM-