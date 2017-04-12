Hataylı Şehit Polis Burhan Mercan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Hataylı polis memuru Burhan Mercan, memleketi İskenderun’da dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Hataylı polis memuru Burhan Mercan, memleketi İskenderun'da dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Fatma Mercan'ın feryatları törende yürekleri dağladı. Hiçbir şeyin farkında olmayan kızı Nisanur ise etrafında olup bitenleri izledi.
Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan ve Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Hataylı polis Burhan Mercan, kurtarılamayarak şehit oldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından, Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde ikamet eden baba evine helallik almak üzere getirilen şehidin naaşını, yüzlerce kişi karşıladı. Teröre lanetlerin yağdığı İskenderun'da, şehit Burhan Mercan dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Denizciler Mahallesi'ndeki Akdeniz Camii'nde Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı yüzlerce kişinin tekbirleri ve dualarıyla birlikte Çamlık Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Şehidin eşi Fatma Mercan'ın feryatları, törene katılanların yüreklerini dağladı. Hiçbir şeyin farkında olmayan kızı Nisanur ise etrafında olup bitenleri izledi.
İskenderun'da düzenlenen uğurlama törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olga, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, STK'ların yanı sıra vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. - HATAY