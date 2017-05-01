Hataylı Çocuklar Çok Şanslı

"Sarı Kız Boya Bolacıya Karşı" adlı eğitici çocuk oyununu, 2. Uluslararası Çağdaş Sanat Çalıştayı kapsamında 29 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te Samandağ Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerin beğenisine sunuldu. HBB Şehir Tiyatrosu, Samandağlı çocuklara keyifli bir şekilde sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

MİNİK TİYATROSEVERLERDEN HBB SANATÇILARINA TAM NOT

Adem Atar'ın kaleme aldığı ve HBB Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçılarından Süheyla Koçak'ın yönetmenliğini üstlendiği sağlıklı beslenmenin önemini anlatan eğitici çocuk oyunu izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro oyunu şehrin dışında ufak bir çiftlikte dede, torun ve çiftlik hayvanları arasında geçen, günümüzde zararlı olduğu bilinen, en çok çocuklar tarafından tüketilen yapay içeceklere karşı doğal ve sağlıklı beslenmenin yararlarının eğlenceli bir oyun şeklinde anlatılması geleceğimiz olan çocukların ve minik öğrencilerin aileleri tarafından beğeni ile izlendi.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuk ve minik öğrencilerin bilinçli bir şekilde yetişmeleri için yapılan bu çalışmalarda emeği geçen ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan HBB sanatçılarına ve onlar aracılığı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş'a veliler ve öğretmenler tarafından teşekkür edildi.