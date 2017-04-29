Hataylı çiftçinin çilek hasadı keyfi

"Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında aldığı destekle çilek işine giren Hataylı Nurettin Bebek adlı vatandaş, 3 dönüm alandan yaklaşık 6 ton verim aldığını söyledi

Üretici Nurettin Bebek, bahçesinde mantar atık toprağını kullandığı için yüksek verim aldığını, arı döllenmesi ile de en iyi kaliteyi yakaladığını söyledi



HATAY - Hatay'da çiftçilik yapan 54 yaşındaki Nurettin Bebek, "Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında başladığı çilek yetiştiriciliğinde uyguladığı yöntemle yüksek verim aldı. Mantar atık kompostunu gübre olarak kullanan ve arı dölleme yöntemi ile de ürününü çoğaltan Bebek, 3 dönüm alandan yaklaşık 6 ton yüksek kalite çilek elde etti. Bebek, şu sıralar adeta hasat bayramı yapıyor.

Antakya ilçesi Tahtaköprü mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Nurettin Bebek, Hatay Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı çerçevesinde Antakya Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Antakya Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı, "Çilek Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" için başvuruda bulunarak 3 dönümlük arazisinde çilek hasadını yapmaya başladı.

Antakya Kaymakamlığı ve Antakya Belediyesi tarafından çilek üretiminde yüzde 75 fide desteği alan Bebek, önce evlerinin bahçesinde kendi imkanlarıyla çilek üretmeye başladığını söyledi. 53 yaşındaki çiftçi Nurettin Bebek, çileklerinin arılar ile doğal yoldan döllenme sağladıklarını belirterek, "Biz burada çiftçilik yapıyoruz. Arazimiz kısıtlı, çok az ama çok güzel verim alıyoruz. Antakya Belediye Başkanı, Antakya Kaymakamı, Tarım il ve ilçe müdürlerinin desteği ile çilekçiliğe başladık. Fidesinin yüzde yetmiş beşini karşılıyorlar. Geri kalanını da biz karşılıyoruz. Oğlum mantar işi yapıyor. Oradan çıkan ham maddeyi, toprağı da bahçemizde kullanıyoruz. O atık toprakları, mükemmel bir ürün elde ediyoruz. Hem arılarımız var. Arı koymuşuz çilek tarlamızın başına. Bu çileklerimizin hepsi arı ile döllenmiş. Şu taç yaprakları pazarda nerede görürseniz görün alacağınız çilek aha bunun gibi olacak. Taç yapraklar yukarıya dönmüş olacak. Bu çilek arı ile döllenmiş mükemmel bir çilek. Aroması, tadı her şeyi mükemmel. Hiçbir yerde bu tadı bulamaz. Yaklaşık dönümünden 5 yada 6 ton verim alıyoruz. Eskiden bir buçuk ton alamıyorduk. Ama şimdi modern tarıma geçtik, çok güzel çilek yetiştiriyoruz. ve biraz daha işimizi büyülteceğiz, artık Aralık ayında çilek yetiştirmeye başlayacağız serada. Aralık ayından Haziran ayına kadar çilek satacağız inşallah" dedi.

Mevsiminde çıkan çileğin ilk Serinyol tarafında yetiştiğini kaydeden Bebek, Yayladağı ve Demirköprü tarafında yetiştirenlerin olduğunu ama ilk hasadı kendilerinin yaptığını söyledi.

Sert rüzgarların serinyoldaki çileklere vurmadığını ve bu rüzgarların çilekleri koruduğunu vurgulayan Bebek, çileklerin canlı ve güzel görünmesinin temelinde mantarın kompostunun yer aldığını belirtti.

Bebek, önceleri çileklerin Adana ve Mersin'den geldiğini ve vatandaşların ıskarta çilek yediğini sözlerine ekleyerek: "İlk çıkan çilek bizde yetişiyor Hatay'da. Yayladağı'nda Demirköprü tarafında ekenler var ama ilk çilek bizde yetişiyor. Şu dağların arasında olduğu için iklim biraz daha yumuşak. Bize kışın sert rüzgarlar değmez. Şark dediğimiz deli rüzgar bize hiç değmez. İpil ipil eser sadece. O da meyvelerimizi koruyor, soğuktan koruyor. Ürünümüz erken başlıyor. Eskiden bize Adana'dan, Mersin'den çilek gelirdi. Halkımız hep ıskarta çilek yerdi. Yani orda ihracat artığı çilekler ucuz fiyata alınırdı tüccarlar tarafından Antakya'ya getirilirdi, müşteriler çürümüş, kokmuş çileği yerdi. Ama şimdi sayın başkanımızın, kaymakamımızın sayesinde halkımız birinci sınır çilek yer burada. Görüntü olarak onlarınki daha güzel olabilir. Ama kalite, tat, lezzet olarak bizimki daha farklı. Mantarın o atık toprağını kompostunu bahçede kullanıyoruz. 90 ton civarında bize yıllık kompost geliyor Antalya'dan. O değerli toprağı bahçemize kullanınca ürünümüz güzel oluyor. Zaten yediğiniz zamanda hissedeceksiniz bunun ne kadar güzel olduğunu. Yani şu güzelliği hem şu ormana hem o mantarın kompostuna borçluyuz" vurguladı.

Bebek, çileklerin tatlarını arılar ile doğal döllenmesinden ve canlılık ile parlaklığını ise mantar toprağı olan komposttan kaynaklandığını ifade ederek kilosunu 5 liradan sattıklarını kaydederek: "Uygun satıyoruz bu seferde 1 kilo alacak vatandaşımız 3 kilo alıyor. Bol bol çilek yiyor bizde bol bol çilek topluyoruz. Bol üretiyoruz onlarda bol çilek yiyor, fiyatı da uygun tutuyoruz" kelimelerini kullandı.