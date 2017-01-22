Hatay Valisi Ata, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Hatay Valisi Erdal Ata, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan operasyon kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Veysel Şirin'in Hassa ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Ata, beraberindeki heyetle beraber şehit Uzman Çavuş Veysel Şirin'in Hassa ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.



Taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi.



Vali Ata'ya ziyaretinde, Hassa Kaymakam Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ve askeri yetkililer eşlik etti.