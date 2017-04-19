Hatay Valisi Ata'dan Şehit Ailesine Ziyaret
Hatay Valisi Erdal Ata, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burhan Mercan'ın ailesini ziyaret etti.
Hatay Valisi Erdal Ata, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burhan Mercan'ın ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ata, şehit Mercan'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.
Baba Tahsin Mercan'a ve ailenin diğer bireylerine başsağlığı ve sabır dileyen Vali Ata, ailenin acısını paylaştığını belirtti.
Ziyarette şehit Burhan Mercan için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Erdal Ata'nın taziye ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay Turgay Aras, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ali Canpolat, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit ve İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin de katıldı.
Polis memuru Burhan Mercan, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.