Hatay Valisi Ata Açıklaması

Hatay Valisi Erdal Ata, "Dışarıdan bakıldığı zaman Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi Suriye sınırımızdaki iller adeta bir savaş bölgesi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Burada kesinlikle güvenlik yönünden herhangi bir zafiyet yok. Buraya yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla gelebilir." dedi.



Ata, Turizm Haftası dolayısıyla Vali Yardımcısı Volkan Köksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ata, Hatay'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.



Ata, Hatay'ın dünyada ilk mağara kilisesinin yapıldığı, Anadolu'da ilk caminin olduğu, farklı kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı dünyada ender gösterilebilecek illerden bir tanesi olduğunu kaydetti.



Kentin turizmden hak ettiği payı alamadığını ve bu konuda herkese önemli görevler düştüğünün altını çizen Ata, şöyle devam etti:



"Suriye'de 2011 yılında başlayan olaylar maalesef bölgemizi ve özellikle turizm potansiyelini olumsuz yönde etkiledi. Tabi hayat böyle devam edecek değil. Oradaki yaşanan süreç ümit ediyorum çok kısa süre içerisinde sonuçlanır, gerek Hatay gerekse de bölgemizdeki diğer iller turizmden hak ettiği payı alır diye düşünüyorum. Hatay'ın sahip olduğu tarihi eserler bakımından, antik kentleriyle, mesire yerleriyle, müzesiyle yoğun bir tanıtım kampanyasına girmesinde fayda var.



Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'nin turizm potansiyeline önemli bir katkı yaptığını gördük. Gelen her yerli ve yabancı turist burayı görmek istiyor. Hatay'ın da zengin mutfağı var. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Hatay'ın sahip olduğu değerleri iyi tanıtıp, reklamını yaparak hiç değilse yılda 1 milyon turist ağırlamak lazım. Dışarıdan bakıldığı zaman Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi Suriye sınırımızdaki iller adeta bir savaş bölgesi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Burada kesinlikle güvenlik yönünden herhangi bir zafiyet yok. Buraya yerli ve yabancı turistler gönül rahatlığıyla gelebilir. Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin diğer illeri ne kadar güvenliyse buranın da oralardan daha fazla güvenli olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim."



İl Kültür ve Turizm Müdürü Işıkgör de hafta kapsamında yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.