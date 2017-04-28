Hatay Ulusal Fuarlara Hazırlanıyor

Önümüzdeki günlerde kentte gerçekleşecek olan 1. Hatay Yapı ve İnşaat Fuarı ile Hatay Ulusal Kitap Fuarı hazırlıklarına devam eden HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzun yıllar kente fuar alanı olacak şekilde hizmet verecek alanda asfalt serim çalışması gerçekleştiriyor.

HATAY HALKINA YAKIŞAN HİZMETLER SUNULUYOR

Antakya Günyazı Mahallesi'nde bulunan alanda hummalı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, hem vatandaşların fuar alanına ulaşımını kolaylaştırmak hem de Hatay halkına yakışan hizmetleri sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.

HBB ekipleri, il genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ilerleyen günlerde de tüm hızıyla devam edileceğini bildirdi.