Hatay - Türk ve Suriyeli Öğrencilerden Kültürlerarası Şiir Dinletisi

Türk ve Suriyeli öğrencilerden kültürlerarası şiir dinletisi



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi ve Suriyelilerin eğitim gördüğü Ata Geçici Eğitim Merkezi öğrencileri şiir dinletisi sundu.



Reyhanlı Halk Eğitim Merkezi Cemil Meriç Kültür Salonu'ndaki etkinliğe Kaymakam Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tünek, Türk ve Suriyeli öğrenciler, veliler katıldı. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri ayrıca, Şehit Ömer Halisdemir için yazdıkları mektubu dile getirdi. Şehit Halisdemir'i canlandıran asker kıyafetli öğrenciye bir kız öğrenci tarafından mektup okunurken duygulu anlar yaşandı.



Suriyelilerin eğitim gördüğü Ata Geçici Eğitim Merkezi kız öğrencileri de özgürlük, vatan ve Türkiye üzerine yazdıkları şiirleri okudukları etkinlikte, öğrenciler ellerinde Türk Bayrağı ve Özgür Suriye Bayrağı ile 'Yaşasın özgürlük, yaşasın Türkiye' diyerek duygularını ifade etti.