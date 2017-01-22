Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.
İskenderun Ramada Otel'de gerçekleştirilen MÜSİAD Hatay Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu'na, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve Genel Merkez yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Mehmet Fatih Tosyalı, "Başarılarla dolu on yılı geride bıraktık. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu çalışmalarda tüm üyelerimizin desteğini ve gayretini gördük. Tüm üyelerimize yönetimimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Tek listeyle seçime gidilen genel kurulda yeni yönetim Mehmet Fatih Tosyalı, Suhat Korkmaz, Şerif Tosyalı, Ali Özyurt, Cem Yusuf Güler, Abdullah Bozatlı, Mehmet Ali Dokuzoğlu, Nuri Günal, Yusuf Arslan ve Mehmet Şükrü Baysal'dan oluştu. Genel kurulun tamamlanmasının ardından düzenlenen programda yeni üyelere rozetleri takıldı.
Hatay Tosyalı, Güven Tazeledi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şube Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, düzenlenen genel kurulda güven tazeledi.