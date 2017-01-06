Hatay - Tır'da Sıkışan Sürücüyü Itfaiye Kurtardı

Tır'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde sac rulo taşıyan tır, önünde ilerleyen bir başka tıra çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Cavit Şaştı'yı itfaiye ekipleri kurtardı.



İlçe merkezinden geçen E-91 Karayolu Akçay Viyadüğü'nde meydana gelen kazada, Cavit Şaştı yönetimindeki 31 Z 7540 plakalı tır, sürücüsünün adı ve plakası açıklanmayan tıra çarptı. Aracın dorsesinde sıkışan Cavit Şaştı'yı bulunduğu yerden itfaiye ekibi çıkardı. Tırda çıkan yangın da söndürüldü. Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.