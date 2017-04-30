Hatay Suriye Takımlarını Katıldığı Kardeşlik Futbol Ligi Sona Erdi

Suriye takımlarını katıldığı kardeşlik futbol ligi sona erdi



HATAY Valiliği Koordinasyonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı'nca da desteklenen Suriyeli takımları kardeşlik futbol ligi sona erdi. Hedef Akademi şampiyon oldu.



Reyhanlı Tayfur Sökmen stadında oynanan final maçında, Antakya'da yaşayan Suriyelilerin Hedef Akademi takımı ile Kırıkhan ekibi Halfe spor ekibi ilk yarıda atılan gollerle karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Penaltıların atıldığı final maçı sonunda Hedef Akademi şampiyon olurken, Halfe spor ikinciliği elde etti.



Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği bünyesindeki Suriye takımları spor komisyonu başkanı Ahmet Elhac, 50 takımın katıldığı ve 1100 sporcunun oynadığı kardeşlik futbol liginin sona erdiğini söyleyerek, toplam 184 maç yapıldığını belirtti. ElHac, Hatay Valiliği Koordinasyonunda düzenlenen kardeşlik futbol ligi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.



Başkanı ve Reyhanlı Belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yumuşak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhammed Cemal Şensöz ve diğer yetkililer maç sonrası futbolcuların madalya ve kuplarını verdi.