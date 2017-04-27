Hatay, Suriye Krizinden Özel Teşvik ile Çıkabilir'

Hatay iş dünyası, Suriye iç savaşının yarattığı ekonomik sorunlardan çıkış için Suriye'ye komşu iller ile birlikte Hatay'ın da yararlanacağı özel bir teşvik istiyor. Hatay Sanayici ve İş Adamları Derneği, krizden çıkış için iş dünyasının 5 önemli sorununa çözüm bulunması gerektiğini düşünüyor.