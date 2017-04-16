Hatay Reyhanlı Ak Partili Şanverdi: Söz de Karar da Aziz Milletimizin

Ak PARTİ Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, referandum da oyunu seçim bölgesi Reyhanlı İlçesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Ortaokulu'nda kullandı.



Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Fevzi Şanverdi, sonuçların ülke için iyi olacağına inandığını belirterek, "Söz de karar da aziz milletimizinö dedi.