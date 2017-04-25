Hatay Milletvekili Topal'dan Başkan Nehir'e Ziyaret
Chp Hatay Milletvekili Serkan Topal , Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i ziyaret etti.
Başkan Nehir'in Makamında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Topal'a Yeşilköy Mahallesi Muhtarı İmadettin Ergin,Mızraklı Mahallesi Muhtarı Semih Bal,CHP Hatay İl Yöneticisi Tahsin Çobancı,CHP il Delegesi Şefik Kimyonşen,Chp üyesi Özkan Çivi eşlik etti.
Hatay Milletvekili Serkan Topal samimi atmosferde gerçekleşen Nezaket ziyaretinde ,Başkan Nehir ile fikir alışverişinde bulundu.