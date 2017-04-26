Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Hatay merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 8 kamu görevlisi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay, Adana ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 8 kamu çalışanı gözaltına alındı.



Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.