Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 öğretmenden 10'u tutuklandı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Ocak'ta Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.