Hatay Merkezli Fetö Operasyonu: 3 Gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hatay, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

2 ZANLI ARANIYOR

Operasyonda aralarında "örgüt imamı" ve İskenderun Deniz Üs Komutanlığında görevli bir sivil memurun da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, sınav sorularını da sızdırarak örgüte yakın kişilerin askeri okula yerleştirilmelerine kolaylık sağladıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında 2 zanlının daha arandığı öğrenildi.