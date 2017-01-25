Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Hatay merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları belirlenen, meslekten çıkarılan bir ilçe emniyet müdürü ve eski polislerin yanı sıra halen görevli emniyet mensuplarının aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin Hatay, Osmaniye, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve Sivas'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başer'in de bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı.



Meslekten ihraç edilenlerin yanı sıra halen görevli polislerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin Hatay Emniyet Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.