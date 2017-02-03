Hatay Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı

HATAY merkezli 4 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturmasında, aralarında öğretmen ve işadamlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telefonlarında FETÖ'nün haberleşme programı 'ByLock' bulunduğu belirlenen 7 öğretmen ve 3 işadamı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hatay, İstanbul, İzmir ve Adana'da bu sabah eş zamanlı yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler sorgulanmak üzere Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde götürüldü. - Hatay