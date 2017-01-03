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Hatay Merkezli 13 İlde Yapılan Operasyon'da 69 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay Merkezli 13 İlde Yapılan Operasyon'da 69 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY soruşma kapsamında Hatay merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

Hatay Merkezli 13 İlde Yapılan Operasyon'da 69 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY soruşma kapsamında Hatay merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye Göre Hatay Merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında, muazzaf astsubay, öğretmen, Zabıt Katiplerininde bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Hatay emniyetine götürüldü. - HATAY

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