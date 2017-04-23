Hatay'lı Şehit Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın Baba Evi Yasa Büründü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan uzman çavuş Mehmet Özal'ın (26) Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba evine ateş düştü.



Yeşilköy Mahallesinde ikamet ettikleri evlerinde oğullarının şehit haberini alan anne Rukiye ve baba Yılmaz Özal'ı yakınları ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı.



Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın şehit haberini alan yakınları ise baba evine akın etti. Aldıkları şehit haberiyle sinir krizleri geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti., şehidin baba evine ve sokağa Türk Bayrakları asıldı.



Özal çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şehit Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın bekar olduğu öğrenildi.



Dörtyol Kaymakamı Recep Soytürk, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy da şehidin baba ocağına gelerek taziyede bulundular. - HATAY