Hatay'ın Iskenderun Ilçesi'nde 1 Mayıs Işçi Bayramı Düzenlenen Etkinliklerle Kutlandı.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
İskenderun'da KESK üyesi sendikaların da yer aldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama tertip komitesinin düzenlediği program, Belediye Spor Kompleksi önünde başladı. Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Belen ve Arsuz'dan gelen STK'lar, KESK üyesi sendikalar, CHP, HDP, EMEP, Makine Mühendisleri Odası üyelerinden oluşan katılımcılar, toplanma alanına emniyetin güvenlik kontrollüyle giriş yaptılar. Burada davul-zurna eşliğinde katılımcılar halaylar çekti. Döviz ve pankart açan katılımcılar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Komite adına Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Karataş bir konuşma yaptı.