Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Yaralı (2)- Yeniden

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nin Amanos Dağları'nda arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleriyle PKK terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 astsubay ile 1 korucu yaralandı.



Dörtyol İlçesi'nin Amanos Dağı eteklerindeki Pekmezci Yaylası kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 1 korucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken sağlık ekiplerinin de ulaşımını sağlamak için iş makinalarıyla ormanlık arazide yol açıldı. Uzun uğraşlardan sonra açılan yoldan bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı astsubay Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, korucu da İskenderun Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Astsubayın durumunun iyi olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı bildirilirken omuzudan vurulan korucu ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan korucu ameliyat edildi. Çatışma ardından gece karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor. - Hatay